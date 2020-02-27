Челсі ініціює повернення Бога

Вінгер італійського Сассуоло Жеремі Бога влітку може знову опинитися на Стемфорд Брідж.

Челсі зацікавлений у підписанні івуарійця після сезону 2019/20, стверджує Tuttomercatoweb.

Вілліан відверто висловився щодо свого майбутнього в Челсі – бразилець має розбіжності з клубом

Директор Челсі Марина Грановська в четвер увечері запланувала зустріч із агентом Бога. Там вона спробує переконати представників вінгера в доцільності повернення до табору "синіх". Бога є вихованцем Челсі, але провів у складі лондонців лише 1 офіційний матч. Натомість Сассуоло не має наміру прощатися із одним зі своїх лідерів.

У нинішньому сезоні Жеремі Бога провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Раніше форвардом також цікавилися Наполі та Барселона.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020