toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Челсі ініціює повернення Бога

18:10 407 Читать на русском
Челсі ініціює повернення Бога
Берарді намагається упіймати Бога / Getty Images

Вінгер італійського Сассуоло Жеремі Бога влітку може знову опинитися на Стемфорд Брідж.

Челсі зацікавлений у підписанні івуарійця після сезону 2019/20, стверджує Tuttomercatoweb.

Вілліан відверто висловився щодо свого майбутнього в Челсі – бразилець має розбіжності з клубом

Директор Челсі Марина Грановська в четвер увечері запланувала зустріч із агентом Бога. Там вона спробує переконати представників вінгера в доцільності повернення до табору "синіх". Бога є вихованцем Челсі, але провів у складі лондонців лише 1 офіційний матч. Натомість Сассуоло не має наміру прощатися із одним зі своїх лідерів.

У нинішньому сезоні Жеремі Бога провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Раніше форвардом також цікавилися Наполі та Барселона.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
00:50
7744
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Марина Грановська Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Італії Жеремі Бога Жеремі Бога Челсі Челсі Сассуоло Сассуоло
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
9
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук