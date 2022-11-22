Минулого літа підписати Гордона намагалися Тоттенхем і Челсі, але фінансові запити Евертона лондонським грандам здалися неприйнятними. Однак інтерес до 21-річного англійця не зник.

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За інформацією Football.London, сага отримає продовження в січні. Тоттенхем уже вирішив відновити боротьбу за гравця, а Челсі планує максимально перешкоджати принциповому конкуренту. Сума ймовірного трансферу може досягнути 60-70 мільйонів євро.

До слова, у нинішньому сезоні Гордон провів 14 матчів в рамках АПЛ. Ентоні вже забив 3 голи (за всю минулу кампанію було 4).