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Челсі хоче втримати Хадсон-Одоя зарплатою у 100 тисяч фунтів на тиждень

20:18 166 Читать на русском
Челсі хоче втримати Хадсон-Одоя зарплатою у 100 тисяч фунтів на тиждень
Каллум Хадсон-Одой / фото із соцмереж

Челсі веде переговори щодо продовження контракту з Каллумом Хадсон-Одоєм.

"Сині" намагаються втримати молодого таланта у своєму складі. Керівництво Челсі вже пропонувало Хадсон-Одою контракт з зарплатнею у 85 тисяч фунтів на тиждень, але отримало відмову.

Хадсон-Одой – другий наймолодший футболіст, який вийшов у стартовому складі збірної Англії на офіційний матч

Тепер лондонський клуб готовий підняти свою пропозицію до 100 тисяч фунтів на тиждень, повідомляє London Evening Standard. Зазначимо, що контракт нападника чинний до літа наступного року.

До слова, у послугах 18-річного вундеркінда зацікавлена низка європейських грандів, зокрема Манчестер Юнайтед та Баварія.

Теги
Англія Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Челсі Челсі
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