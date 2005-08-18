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Челсі хоче втримати Азара зарплатою в 300 тисяч фунтів на тиждень

21:35 156 Читать на русском
Челсі хоче втримати Азара зарплатою в 300 тисяч фунтів на тиждень
Еден Азар / Фото: Sky Sports

Лондонський Челсі готовий збільшити платню Едена Азара, аби втримати його в своїх лавах.

Челсі запропонує Едену Азару новий контракт, щоб той не переходив у Реал, повідомляє The Times.

"Сині" готові збільшити його зарплату до 300 тисяч фунтів на тиждень, зараз він заробляє 220 тисяч.

Повідомляється, що наставник команди Мауріціо Саррі проведе переговори з 27-річним бельгійцем завтра, 6 серпня.

Нагадаємо, сьогодні Челсі поступився Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії з рахунком 0:2.

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Теги
Англія Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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