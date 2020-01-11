Челсі хоче влітку забрати Мертенса безкоштовно

Керівництво Челсі планує скористатися закінченням контракту форварда Дріса Мертенса з Наполі.

Лондонці готові підписати Мертенса влітку на правах вільного агента, інформує Sun.

Челсі готовий поборотися за Лемара

Гравець збірної Бельгії розчарований результатами і напруженою атмосферою в Наполі, тому не налаштований продовжувати співпрацю з партенопейцями. Челсі запропонує 32-річному нападнику вигідний особистий контракт, щоб перебити пропозиції Ювентуса та Інтера, які також полюють на Мертенса.

До слова, бельгієць провів за Наполі 22 матчі у сезоні 2019/20 і відзначився 9 голами та 4 асистами.

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