Лондонці готові запросити ще одного гравця в напад навіть після узгодження оренди Жоау Феліша, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Пріоритетом Челсі вважається Маркус Тюрам з Борусії Менхенгладбах. Контракт віце-чемпіона світу завершується влітку, тому "жеребці" не можуть вимагати надто великої компенсації. Торги повинні вестися близько позначки у 15 млн євро. Також Челсі вже має домовленість з РБ Лейпциг щодо Крістофера Нкунку, але його перехід за 60 млн євро відбудеться лише у червні.

Натомість історія з Михайлом Мудриком здається для "синіх" закритою. Фінансові запити Шахтаря відразу насторожили Челсі, а сам футболіст радше схиляється до переходу в інший лондонський клуб – Арсенал.

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