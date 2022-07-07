Челсі хоче сенсаційно перехопити де Йонга
Лондонський клуб розгорнув шалену діяльність на трансферному ринку.
Челсі несподівано увімкнувся в боротьбу за Френкі де Йонга, повідомляє Relevo. "Сині" вирішили перехопити нідерландця, якого давно торгує Манчестер Юнайтед.
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У Лондоні дуже зацікавлені в Френкі. Барселона вже про це знає. До того ж де Йонг – не єдина ціль Челсі в Каталонії, додає Жерар Ромеро.
Від Хаві до Тухеля може поїхати ще хтось. Тоді як у зворотному напрямку можуть перейти Сезар Аспілікуета та Маркос Алонсо.
Нагадаємо, Френкі де Йонг перебрався у Барселону з Аякса у 2019-му. За каталонців хавбек награв 138 матчів (12 голів та 17 асистів).
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