Челсі несподівано увімкнувся в боротьбу за Френкі де Йонга, повідомляє Relevo. "Сині" вирішили перехопити нідерландця, якого давно торгує Манчестер Юнайтед.

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У Лондоні дуже зацікавлені в Френкі. Барселона вже про це знає. До того ж де Йонг – не єдина ціль Челсі в Каталонії, додає Жерар Ромеро.

Від Хаві до Тухеля може поїхати ще хтось. Тоді як у зворотному напрямку можуть перейти Сезар Аспілікуета та Маркос Алонсо.

Нагадаємо, Френкі де Йонг перебрався у Барселону з Аякса у 2019-му. За каталонців хавбек награв 138 матчів (12 голів та 17 асистів).

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