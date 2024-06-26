Челсі контактував з Ньюкаслом щодо трансферу Александра Ісака, інформує Daily Mail.

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Проте, для того, щоб підписати шведа, необхідно побити свій трансферний рекорд, який становить 115 мільйонів фунтів стерлінгів (за Мойзеса Кайседо – прим.).

Додамо, що Ісак провів результативний минулий сезон в АПЛ (21 гол та 2 асисти в 30 матчах). Transfermarkt оцінює нападника в 75 млн євро.

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