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Челсі хоче позбутись Кехілла – є претенденти з Серії А

06:30 0 Читать на русском
Челсі хоче позбутись Кехілла – є претенденти з Серії А
Гарі Кехілл / фото: ФК Челсі

Захисник Челсі Гарі Кехілл не входить у плани Мауріціо Саррі.

Челсі сам запропонував послуги 33-річного англійського захисника двом італійським клубам – Ромі та Інтеру, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Більш ймовірним варіантом є перехід Кехілла у Рому, особливо якщо "вовки" продадуть свого захисника Івана Маркано в Іспанію. В Інтері ж немає проблем з лінією захисту.

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До слова, цього сезону Кехілл провів у футболці Челсі 7 ігор в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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