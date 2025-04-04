Челсі хоче повернути свого зіркового вихованця – Ліверпуль бачив у ньому заміну ван Дейку
Захисник Крістал Пелас Марк Гехі привернув увагу Челсі та Ліверпуля.
Челсі планує повернути в команду свого вихованця Марка Гехі, за яким полюють топ-клуби Англії, повідомляє TBR Football.
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24-річний центральний оборонець Крістал Пелас, який вивів команду в півфінал Кубка Англії, не перший сезон демонструє високий рівень оборони й часто викликається в табір збірної. У Гехі влітку залишиться лише один рік по контракту, а тому "орли" не збираються вимагати за нього велику суму.
Проте конкурентом "пенсіонерам" може стати Ліверпуль, який вже кілька років стежить за прогресом англійця і хоче його зробити новим партнером для Вірджила ван Дейка, а якщо той не продовжить контракт з "червоними", то спадкоємцем нідерландця в центрі захисту.
Додамо, що в поточному сезоні Гехі зіграв 36 матчів за Крістал Пелас, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти.
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