Челсі планує повернути в команду свого вихованця Марка Гехі, за яким полюють топ-клуби Англії, повідомляє TBR Football.

Ліверпуль в кроці від підписання нового контракту з Салахом – суперзірка може отримати те, чого хотів

24-річний центральний оборонець Крістал Пелас, який вивів команду в півфінал Кубка Англії, не перший сезон демонструє високий рівень оборони й часто викликається в табір збірної. У Гехі влітку залишиться лише один рік по контракту, а тому "орли" не збираються вимагати за нього велику суму.

Проте конкурентом "пенсіонерам" може стати Ліверпуль, який вже кілька років стежить за прогресом англійця і хоче його зробити новим партнером для Вірджила ван Дейка, а якщо той не продовжить контракт з "червоними", то спадкоємцем нідерландця в центрі захисту.

Додамо, що в поточному сезоні Гехі зіграв 36 матчів за Крістал Пелас, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти.

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