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Челсі хоче повернути Бога

19:16 485 Читать на русском
Челсі хоче повернути Бога
Жеремі Бога / Фото ФК Челсі

Лондонський клуб продовжує шукати підсилення в атакувальну лінію.

Челсі спробує повернути свого колишнього нападника Жеремі Бога, який зараз захищає кольори Сассуоло, повідомляє Daily Express.

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Лондонці мають намір заплатити за 23-річного француза 15 млн євро, але ця сума може не влаштувати італійців. Нагадаємо, Жеремі приєднався до табору Сассуоло в 2018 році, перейшовши саме з Челсі за 3 млн євро.

В поточному сезоні Серії А Бога провів 22 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
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