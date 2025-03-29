Жюль Кунде може перейти з Барселони в Челсі цього літа.

Жюль Кунде в боротьбі з Дуро в матчі з Валенсією / фото: офіційний сайт Ла Ліги

Лондонський Челсі хоче підсилити захист команди, підписавши правого оборонця Барселони Жюля Кунде, повідомляє Football Espana.

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"Пенсіонери" хочуть переконати гравця якомога швидше, адже Барселона якраз готує пропозицію Кунде про продовження контракту, який закінчується у 2027 році. Француз міг переїхати на Стемфорд Брідж ще в 2021 році, але угода зірвалася в останній момент, і тоді зірка Севільї перейшов у Барселону.

Додамо, що в нинішньому сезоні 26-річний захисник зіграв 44 матчі, відзначившись 3 голами та зробивши 8 асистів.

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