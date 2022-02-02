Влітку "пенсіонери" ризикують отримати кадрову катастрофу в захисті – у Рюдігера і Крістенсена завершуються контракти, а Тьягу Сілві вже 37 років. Узгодити продовження співпраці поки що не вдається – відповідно, Челсі змушений розпочати пошуки заміни.

Челсі зробить другу спробу підписати Дембеле

Томас Тухель попросив керівництво Челсі зробити все можливе, щоб підписати Едера Мілітао – 24-річного оборонця Реала і збірної Бразилії. Лондонці цікавилися ним ще у 2019-му, але тоді центрбек перейшов із Порту в Реал за 50 млн євро.

У зимове вікно Челсі хотів підписати Жюля Кунде із Севільї, однак не зміг переконати андалусійців відпустити лідера захисту. У випадку з Мілітао лондонці розраховують на фінансовий фактор – зарплатня бразильця складає лише 3 млн євро за сезон без урахування податків. "Пенсіонери" готові запропонувати Едеру значно більше, повідомляє AS.

Щоправда, Реал після втрат Рамоса і Варана навряд чи захоче попрощатися з одним із лідерів оборони. Та й сам Мілітао почувається щасливим у Мадриді і досі не задумувався про відхід. Його угода з "вершковими" розрахована до літа 2025 року.

У поточному сезоні Мілітао зіграв 30 матчів. Забив 2 голи і віддав 1 асист.

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