Півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку може поставити підпис під контрактом з Челсі у найближчий місяць. Але француз далеко не єдиний гравець, який може підсилити лондонців.

Лондонці хочуть прискорити завершення переходу Нкунку та підписати гравця до старту ЧС-2022, повідомляє Bild. Трансфер може обійтись Челсі у 60 млн євро.

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"Сині" також націлились на оборонця РБ Лейпциг Йошко Гвардіола. Хорват не горить бажанням переходити в інший клуб зараз, але може погодитись на трансфер влітку, тож за свій дует "бики" отримають з Лондона 150 млн євро.

Челсі готує ще два трансфери. По-перше, лондонці зацікавлені у Беллінгемі, за якого готові віддати понад 100 млн євро (Дортмунд хоче не менше 120). В пару до нього розглядають опорника Вест Хема Деклана Райса, але англійця оцінюють в 150 млн євро. Ще один гравець, який зацікавив "аристократів" у Бундеслізі – Бенжамен Павар, якого оцінюють в 30 млн євро, а контракт француза з Баварією розрахований до літа 2024-го.

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