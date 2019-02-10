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Челсі хоче отримати Кессьє в обмін на Бакайоко

14:07 250 Читать на русском
Челсі хоче отримати Кессьє в обмін на Бакайоко
Франк Кессьє / Серія А

Півзахисник Мілана Франк Кессьє може перейти в Челсі в обмін на Тьємуе Бакайоко.

Челсі хоче включити Франка Кессьє в угоду щодо хавбека Тьємуе Бакайоко, повідомляє Daily Star.

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Наразі Бакайоко виступає за "россонері" на правах річної оренди, і Мілан розглядає варіант із викупом футболіста.

Кессьє був орендований Міланом на 2 роки з правом викупу, і термін оренди влітку добігає кінця.

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