Челсі включив до свого шорт-листа придбань захисника Бенфіки Томаса Араужо і захисника Борнмута Іллю Забарного. Про це інформує портал Football Transfers.

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"Сині" вже розглядали можливість підписання Араужо минулого літа, але вирішили відмовитися, оскільки Бенфіка повісила на 22-річного гравця цінник із сумою в 100 млн євро – саме така клаусула прописана в контракті гравця.

Забарний зарекомендував себе як один із найцікавіших молодих захисників АПЛ. Влітку він підписав із Борнмутом новий п'ятирічний контракт, але відтоді інтерес Челсі до українця зріс. Головний тренер "синіх" Енцо Мареска, як відомо, є його фанатом.

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