Челсі гучно провів літо у США, де у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 обіграв ПСЖ та здобув титул. Матч на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі відвідав президент США Дональд Трамп. Він не лише вручив гравцям медалі, але й приєднався до команди під час підняття трофея, що стало справжньою несподіванкою.

Коул Палмер зізнався журналістам, що був здивований появою Трампа під час святкування: "Якщо чесно, було досить гучно. Я не дуже чув, що він казав. Він просто привітав мене і команду з підняттям трофея і сказав, щоб ми насолоджувались моментом. Я знав, що він буде на матчі, але не знав, що він підніметься на сцену під час нашого святкування. Я трохи розгубився, якщо чесно".

Його партнер Марк Кукурелья розповів ще більш кумедні подробиці: "Нам сказали, що за правилами Дональд Трамп має вручити нам трофей, і ми не могли його піднімати, поки він не піде. І ось ми всі стоїмо й чекаємо, коли він піде, а він і не збирався йти. Ба більше, він подивився на нас і сказав: "Піднімайте, я залишуся тут". І що з цим зробиш? Я, чесно кажучи, трохи обісрався від страху".

Як повідомляє GOAL, тепер біля Стемфорд Брідж можна придбати незвичний мерч, натхненний цими подіями. Фанатам пропонують шарфи із зображеннями Трампа та Коула Палмера, а також картонні фігурки президента США та півзахисника Челсі.

