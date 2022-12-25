Челсі має намір підписати Бадіашиля та вже запропонував Монако 40 млн євро, повідомляє Foot Mercato.

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Лондонці перемкнули свою увагу на француза з Йошко Гвардіола, який після ЧС-2022 зріс у ціні. Монако, своєю чергою, відкритий до продажу центрбека, контракт якого добігає кінця влітку 2024-го. Також Бенуа цікавить і іншого гранда АПЛ – Манчестер Юнайтед.

До слова, Бадіашиль зіграв у 16 поєдинках за Монако в поточному сезоні та відзначився 2 голами.

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