Челсі налаштований підписати Неймара – від суперзірки ПСЖ чекають однієї умови
14 липня 09:46 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Неймар може спробувати свої сили в англійській першості.
Челсі моніторить ситуацію навколо Неймара, який може стати потенційною метою лондонців цього літа, інформує Le Parisien.
Неймар змінив свою позицію щодо ПСЖ – ключовим фактором став новий тренер
"Сині" готові зробити пропозицію, якщо бразилець дасть сигнал про бажання покинути ПСЖ. Паризький клуб досі не визначився, чи хоче зберегти Неймара – раніше його виставляли на трансфер.
Нагадаємо, що бразилець перейшов до ПСЖ у 2017 році. Загалом, нападник провів 173 матчі за паризький клуб, в яких відзначився 118 голами та 77 асистами.
Спекотне літо в Парижі – кінець ери "галактікос", зіркова міграція, новий тренер і заміна Мессі
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter