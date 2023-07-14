Форвард ПСЖ Неймар може спробувати свої сили в англійській першості.

Челсі моніторить ситуацію навколо Неймара, який може стати потенційною метою лондонців цього літа, інформує Le Parisien.

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"Сині" готові зробити пропозицію, якщо бразилець дасть сигнал про бажання покинути ПСЖ. Паризький клуб досі не визначився, чи хоче зберегти Неймара – раніше його виставляли на трансфер.

Нагадаємо, що бразилець перейшов до ПСЖ у 2017 році. Загалом, нападник провів 173 матчі за паризький клуб, в яких відзначився 118 голами та 77 асистами.

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