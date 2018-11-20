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Челсі готує 50 млн фунтів за Алекса Сандро

00:42 96 Читать на русском
Челсі готує 50 млн фунтів за Алекса Сандро
Алекс Сандро / AFP

Лондонський клуб прагне придбати захисника Ювентуса Алекса Сандро.

За інформацією Express, Челсі зацікавлений у придбанні бразильського захисника і готовий витратити на потенційний трансфер 50 млн фунтів стерлінгів.

Челсі може придбати Пулішіча взимку через загрозу трансферного бану

Зазначається, що перехід може відбутись вже під час зимового трансферного вікна. У цьому сезоні Сандро зіграв за Ювентус 16 матчів та віддав 2 гольові передачі.

Ювентус готовий продати Дибалу та Манджукіча заради придбання Мбаппе

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