Челсі готує 100 млн євро за Ігуаїна та Ругані

Лондонський Челсі має намір придбати одразу двох гравців Ювентуса

Керівництво Челсі націлене на придбання гравців Ювентуса Гонсало Ігуаїна та Даніеле Ругані, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, 28 липня, виконавчий директор Челсі Марина Грановська зустрінеться зі спортивним директором Ювентуса Фабіо Паратічі, де представники клубів обговорять можливість трансферів та їх умови. Лондонський клуб готовий запропонувати за туринских гравців до 100 млн євро.

Варто відзначити, що наставник Челсі Мауріціо Саррі раніше працював з Гонсало Ігуаїном (в Наполі) та Даніеле Ругані (в Емполі).

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