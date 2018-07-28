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Челсі готує 100 млн євро за Ігуаїна та Ругані

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Челсі готує 100 млн євро за Ігуаїна та Ругані
Даніеле Ругані та Гонсало Ігуаїн / Фото ФК Ювентус

Лондонський Челсі має намір придбати одразу двох гравців Ювентуса

Керівництво Челсі націлене на придбання гравців Ювентуса Гонсало Ігуаїна та Даніеле Ругані, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, 28 липня, виконавчий директор Челсі Марина Грановська зустрінеться зі спортивним директором Ювентуса Фабіо Паратічі, де представники клубів обговорять можливість трансферів та їх умови. Лондонський клуб готовий запропонувати за туринских гравців до 100 млн євро.

Варто відзначити, що наставник Челсі Мауріціо Саррі раніше працював з Гонсало Ігуаїном (в Наполі) та Даніеле Ругані (в Емполі).

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