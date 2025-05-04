Захисник Челсі Марк Кукурелья заявив, що його команда готова зустріти Ліверпуль у коридорі пошани перед матчем, якщо цього вимагатиме традиція.

"Вони виграли чемпіонат і заслужили це. Якщо потрібно це зробити, ми це зробимо. Це станеться перед матчем. Як тільки гра почнеться, ми будемо робити те, що повинні.

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Це хороша традиція. Ми повинні це зробити, тому що Ліверпуль виграв титул. А після цього почнеться сама гра, і ми будемо боротися за перемогу", – цитує Кукурелью Daily Mail.

Матч 35-го туру АПЛ Челсі – Ліверпуль відбудеться сьогодні о 18:30 за Києвом.

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