Лондонці не опускають рук у своїх спробах підписати нападника Інтера Ромелу Лукаку.

У своєму черговому запиті щодо Ромелу Лукаку Челсі встановив компенсацію у 120 млн, повідомляє Di Marzio.

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Також у таборі лондонців можуть включити у цей трансфер свого оборонця Маркоса Алонсо. Попри бажання Інтера зберегти свого ключового форварда, така пропозиція може цілком влаштувати "нерадзуррі". Міланці, у свою чергу, потребують коштів на підписання форварда Лаціо Карлоса Хоакіна Корреа та бомбардира Аталанти Дувана Сапати.

Чинний контракт Ромелу з Інтером розрахований до 2024-го, а transfermarkt оцінює його у 100 млн євро.

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