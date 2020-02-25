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Челсі готовий включити Кепу до трансферу Облака, – журналіст

16:38 488 Читать на русском
Челсі готовий включити Кепу до трансферу Облака, – журналіст
Ян Облак / Marca

Челсі готує солідну пропозицію щодо трансферу голкіпера Атлетіко Яна Облака.

Лондонці запропонували Атлетіко 30 млн євро та Кепу Аррісабалагу в обмін на Яна Облака, повідомив журналіст Едуардо Інда в ефірі Chiringuito TV.

Лемпард: Керівництво Челсі підтримує рішення залишити Кепу в запасі

Зазначимо, що останнім часом Кепа, який є найдорожчим голкіпером світу, перестав потрапляти до складу Челсі. Френк Лемпард надає перевагу досвідченому Віллі Кабальєро.

До слова, іспанець провів 31 матч за лондонців в поточному сезоні, пропустивши 43 голи.

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Англія Трансфери Трансфери Челсі Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Ян Облак Ян Облак Челсі Челсі
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