"Я відвертий з Рубеном, у нас було кілька розмов минулого тижня. Він добре попрацював останнім часом, однак йому потрібно більше ігрової практики.

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Якби не карантин, він заграв би раніше. Ми допускаємо, що Рубен відправиться в інше місце, щоб виходити на поле частіше. Я хочу знайти найкращий варіант для Рубена і також хочу знайти найкращий варіант для нас.

У нього були важкі часи. Травма була важкою. З різних причин він не зіграв за Челсі стільки хвилин, скільки йому б хотілося. До травми він грав дуже добре і робив свій внесок у команду", – цитує Френка Лемпарда The Guardian.

Зазначимо, Рубен Лофтус-Чік перебрався у Челсі в 2018 році з Крістал Пелас. У минулій кампанії англієць не мав місця в основі "аристократів" – у його активі лише 10 поєдинків у всіх турнірах та два асисти.

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