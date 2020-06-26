Челсі готовий відпустити Кепу в оренду – новий клуб буде зобов'язаний викупити голкіпера

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага близький до повернення в чемпіонат Іспанії.

Головним претендентом на 25-річного кіпера залишається Валенсія, стверджує Marca.

Роздягальня Валенсії повстала проти Селадеса – "кажани" за крок від прольоту повз Лігу чемпіонів

"Кажани" прагнуть взяти Кепу в оренду, а Челсі схильний прийняти такий варіант. Орендна угода може бути укладена на 2 роки. У ній, зокрема, буде прописана опція обов'язкового викупу Кепи. Сума відступних за іспанця, вочевидь, стане предметом подальших перемовин між клубами.

У нинішньому сезоні Кепа Аррісабалага провів 35 матчів у всіх турнірах, але лише 8 із них – "сухі". Варіант із переходом голкіпер розглядає, оскільки побоюється, що не матиме стабільної ігрової практики на Стемфорд Брідж перед Євро-2020.

Челсі обіграв Манчестер Сіті та коронував Ліверпуль: фіаско "містян", Менді провалився, а Зінченко не скористався шансом