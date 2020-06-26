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Челсі готовий відпустити Кепу в оренду – новий клуб буде зобов'язаний викупити голкіпера

16:27 - Читать на русском
Челсі готовий відпустити Кепу в оренду – новий клуб буде зобов'язаний викупити голкіпера
Кепа Аррісабалага / Action Images via Reuters

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага близький до повернення в чемпіонат Іспанії.

Головним претендентом на 25-річного кіпера залишається Валенсія, стверджує Marca.

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"Кажани" прагнуть взяти Кепу в оренду, а Челсі схильний прийняти такий варіант. Орендна угода може бути укладена на 2 роки. У ній, зокрема, буде прописана опція обов'язкового викупу Кепи. Сума відступних за іспанця, вочевидь, стане предметом подальших перемовин між клубами.

У нинішньому сезоні Кепа Аррісабалага провів 35 матчів у всіх турнірах, але лише 8 із них – "сухі". Варіант із переходом голкіпер розглядає, оскільки побоюється, що не матиме стабільної ігрової практики на Стемфорд Брідж перед Євро-2020.

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Іспанія Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Кепа Кепа Аррісабалага Валенсія Валенсія Челсі Челсі Трансфери
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