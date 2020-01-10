toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Челсі готовий поборотися за Лемара

06:30 137 Читать на русском
Челсі готовий поборотися за Лемара
Тома Лемар / Getty Images

Вінгер Атлетіко Тома Лемар викликав неабиякий інтерес провідних клубів Англії.

До боротьби за гравця збірної Франції приєднався Челсі, інформує Evening Standard.

Сімеоне натякнув на можливий відхід Лемара з Атлетіко

Лемар не має стабільного місця у основі Атлетіко і може покинути клуб у січні. Челсі вдалося скоротити свій трансферний бан, тому "сині" сподіваються підсилити склад у січні. Один з пріоритетів Френка Лемпарда – фланги півзахисту, і саме гравець мадридців може стати оптимальним варіантом. Очікується, що Челсі запропонує "матрацникам" 5 млн фунтів за оренду вінгера з правом викупу за 50 млн.

Челсі приготував кругленьку суму за партнера Ярмоленка

Нагадаємо, раніше преса писала про інтерес до Лемара з боку інших лондонських грандів – Тоттенхема та Арсенала.

blog_ava
"Здавалося, що це неможливо", – Сімеоне емоційно прокоментував камбек проти Барселони і вихід у фінал Суперкубка Іспанії
00:55
1475
Теги
Атлетіко Атлетіко Англія Трансфери Тома Лемар Тома Лемар Трансфери Челсі Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
4
хв
Шеффілд Юнайтед
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук