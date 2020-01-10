Челсі готовий поборотися за Лемара

Вінгер Атлетіко Тома Лемар викликав неабиякий інтерес провідних клубів Англії.

До боротьби за гравця збірної Франції приєднався Челсі, інформує Evening Standard.

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Лемар не має стабільного місця у основі Атлетіко і може покинути клуб у січні. Челсі вдалося скоротити свій трансферний бан, тому "сині" сподіваються підсилити склад у січні. Один з пріоритетів Френка Лемпарда – фланги півзахисту, і саме гравець мадридців може стати оптимальним варіантом. Очікується, що Челсі запропонує "матрацникам" 5 млн фунтів за оренду вінгера з правом викупу за 50 млн.

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Нагадаємо, раніше преса писала про інтерес до Лемара з боку інших лондонських грандів – Тоттенхема та Арсенала.