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Челсі готовий піти на вражаючі жертви заради Хаверца – лідер Байєра не оцінив та має інші плани

10:15 - Читать на русском
Челсі готовий піти на вражаючі жертви заради Хаверца – лідер Байєра не оцінив та має інші плани
Кай Хаверц / Reuters

Лондонський клуб націлився на підписання ще одного гравця збірної Німеччини, проте цього разу здійснити трансфер буде куди складніше.

Після підписання Тімо Вернера Челсі прагне переманити ще й лідера леверкузенського Байєра. Заради трансферу 21-річного Хаверца "пенсіонери" готові попрощатися з Н'Голо Канте, продаж якого дозволив би лондонцям отримати левову частку необхідних коштів.

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Втім, лідер "фармацевтів" не оцінив старання Челсі. Пріоритетом для Хаверца є перехід у мадридський Реал, який також є претендентом на півзахисника збірної Німеччини. Гравець вже повідомив мадридцям про своє бажання приєднатися до лав "вершкових", переконує The Times.

У сезоні 2019/20 Хаверц зіграв 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та оформив 9 асистів. Його контракт розрахований до 30 червня 2022 року.

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