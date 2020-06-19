Челсі готовий піти на вражаючі жертви заради Хаверца – лідер Байєра не оцінив та має інші плани

Лондонський клуб націлився на підписання ще одного гравця збірної Німеччини, проте цього разу здійснити трансфер буде куди складніше.

Після підписання Тімо Вернера Челсі прагне переманити ще й лідера леверкузенського Байєра. Заради трансферу 21-річного Хаверца "пенсіонери" готові попрощатися з Н'Голо Канте, продаж якого дозволив би лондонцям отримати левову частку необхідних коштів.

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Втім, лідер "фармацевтів" не оцінив старання Челсі. Пріоритетом для Хаверца є перехід у мадридський Реал, який також є претендентом на півзахисника збірної Німеччини. Гравець вже повідомив мадридцям про своє бажання приєднатися до лав "вершкових", переконує The Times.

У сезоні 2019/20 Хаверц зіграв 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та оформив 9 асистів. Його контракт розрахований до 30 червня 2022 року.

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