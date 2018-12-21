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Челсі готовий до суперобміну форвардами з Міланом

09:21 510 Читать на русском
Челсі готовий до суперобміну форвардами з Міланом
Альваро Мората / Reuters

Лондонський Челсі все ще має на меті взимку підписати нападника італійського Мілана Гонсало Ігуаїна. Форвард "синіх" Альваро Мората може стати частиною угоди.

Англійський та італійський гранди можуть обмінятися форвардами в січні, повідомляє Sky Sport Italia.

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Гонсало Ігуаїн, права на якого належать туринському Ювентусу, може переїхати на Стемфорд Брідж. У трансфері аргентинця особисто зацікавлений керманич Челсі Мауріціо Саррі, який працював із нападником у Наполі.

Взамін "сині" готові віддати Мілану Альваро Морату. "Россонері" давно цікавляться 26-річним іспанцем, який має досвід виступів у Серії А.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Ігуаїн зіграв 17 матчів у всіх турнірах (7 м'ячів), а Мората провів 21 поєдинок (7 голів).

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