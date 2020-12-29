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"Челсі дозволяв Арсеналу все", – Лемпард розкритикував своїх гравців після лондонського дербі

29 грудня 22:44 143 Читать на русском
"Челсі дозволяв Арсеналу все", – Лемпард розкритикував своїх гравців після лондонського дербі
Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард залишився незадоволеним діями своїх підопічних після камбеку у матчі з Арсеналом (2:1).

13’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Жоржінью 83’
Таммі Абрахам 87’
13’ П'єр-Емерік Обамеянг
83’ Жоржінью
87’ Таммі Абрахам

"Ми грали огидно в перші 30 хвилин, повільно, мляво, нервово. Зовсім не так, як в матчі з Тоттенхемом. Ми дозволяли Арсеналу робити все, що вони хочуть. Довелося зробити ранню заміну. У другому таймі ми домінували.

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Чи говорив я щось гравцям в перерві? Можливо. З моєї точки зору, можна віддати неточний пас, але дозволяти собі млявість в лондонському дербі – неприпустимо. Футболістам це і сказали, вони зрозуміли. У другому таймі все вирішила не тактика, а спортивний дух і бажання", – цитує Лемпарда BBC.

Після 20-ти турів АПЛ Челсі розташувався на 4-й сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 20 очок.

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Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Арсенал Арсенал Арсенал - Челсі
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