Перший фіналіст визначився вчора – Ліверпуль впевнено розбив Манчестер Сіті. У другому півфіналі був явний фаворит. Чемпіон світу Челсі зустрічався з середняком Крістал Пелас. Томас Тухель виставив сильний склад, ніщо не віщувало біди для "синіх". Але матч вийшов дуже складним для Челсі.

До перерви команди взагалі заколисували глядачів. 4 удари на двох і жодного гольового моменту. Найцікавіший епізод – спроба Хаверца намалювати пенальті. Челсі, звичайно, більше володів м'ячем, але замість побудови атак наочно показував значення терміну "ватокат". Крістал Пелас також нічим не відповідав. Хіба що стандартами, на яких Челсі захищався з неймовірно високою лінією оборони.

По перерві Челсі заграв вертикальніше. Стало менше поперечних передач і більше ривків в атаку. Однак за годину ігрового часу найкращі шанси забити мав Крістал Пелас – зокрема Куяте. Сенегалець гостро пробивав після стандартів: раз потягнув голкіпер, раз м'яч розминувся з воротами.

У середині другого тайму Челсі забив зусиллями Лофтус-Чіка, який вийшов на заміну замість травмованого Ковачіча. Футболісти Крістал Пелас побігли відіграватися, але пропустили контратаку. Маунт обігрався з Вернером і подвоїв перевагу Челсі. Вернер і Лукаку мали можливість оформити розгром, а оформили черговий фейл біля чужих воріт.

Андерсон міг повернути інтригу, але не влучив у порожні ворота. Фінальний свисток фіксує перемогу Челсі. "Сині" зіграють у фіналі Кубка Англії з Ліверпулем. Матч запланований на 14 травня.

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