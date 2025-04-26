Челсі та Евертон відкривали програму 34-го туру АПЛ. Результат (1:0) і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Команди завершують сезон з абсолютно різною мотивацією. Евертон вже гарантував собі виживання і може грати у своє задоволення. Натомість Челсі у щільній битві 5 претендентів на 2 вакантні місця в зоні ЛЧ. Перед туром "сині" йшли на шостій сходинці, відстаючи на 4 очки від Ман Сіті, на 3 від Ноттінгема та на 2 від Ньюкасла, у Астон Вілли стільки ж.

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Віталій Миколенко звично вийшов у основі Евертона і вже на 8-й хвилині "загубив" Нету. Пікфорд підстрахував українця. Челсі мав певну перевагу, однак на потужний штурм це явно було не схоже. Мадуеке вибухнув на лівому фланзі, крутив у нижній кут неробочою правою – знову Пікфорд! Кіпер Евертона ледь не помилився, кулаком вибивши прямо на Кукурелью, проте чемпіон Європи пробив надто кволо. Миколенко ще раз не стримав Нету, тепер за Віталієм "підчистив" Брентвейт.

На 27-й хвилині тиск Челсі нарешті приніс результат. Бету опустився в глибину, але допоміг з розіграшем не своїй команді, а чужій. Чалоба "перекусив" форварда Евертона, переправив Енцо, а той ще далі на Джексона. Сенегалець більярдним ударом оформив свій перший гол у 2025 році! Нападник Челсі не міг відзначитись 13 матчів поспіль.

Миколенко став найпомітнішим гравцем кінцівки тайму. Спочатку українець на швидкості сильно врізався у Санчеса. Обидва моторошно впали на газон, але після допомоги лікарів підвелися, потиснули руки та продовжили гру.

A dangerous collision left Robert Sánchez (Chelsea) and Vitalii Mykolenko (Everton) injured before the half-time. #PremierLeague #soccer pic.twitter.com/GHPilIVub1 — OGMNewsFC.com (@OGMNewsFC) April 26, 2025

Віталій до перерви ще виконав кілька підключень і створив єдиний момент Евертона з ударом. Дукуре замикав подачу Миколенка, але головою спрямував м'яч кудись в бік кутового прапорця.

Українець в центрі подій і після відпочинку. Миколенко дав Мадуеке розвернутися і пробити – Пікфорд рятує. Девід Мойєс провів серію замін та зумів дещо вирівняти гру. Бету мав шанс реабілітуватися за помилку, однак Санчес ефектно потягнув удар португальця. Мадуеке скопіював свій удар правою з першого тайму – Пікфорд сьогодні не хоче пропускати від Ноні.

Джексон міг оформити дубль, але його гол скасували через очевидний офсайд. Миколенко за матч настріляв 6 кросів, щоправда, лише 2 дійшли до партнерів. Також були проблеми з єдиноборствами – всього 4 виграних з 12-ти. Українець отримав від Sofa Score "сіренькі" 6,8 балів.

1:0 – Челсі довів справу до перемоги і щонайменше тимчасово вискочив на четверту сходинку. Евертон до кінця туру ризикує пропустити вперед Вулверхемптон, МЮ, Тоттенхем та Вест Хем, але навряд це сильно непокоїть "ірисок".

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