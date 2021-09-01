Перед закриттям трансферного вікна Челсі все ж вдалось узгодити трансфер лідера Атлетіко Сауля Ньїгеса, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Челсі не зміг оформити перехід Кунде

Іспанський півзахисник перебрався до табору "синіх" на правах оренди, також чинний тріумфатор ЛЧ отримав опцію першочергового викупу 26-річного гравця. Угода про співпрацю з Ньїгесом розрахована на рік.

Вишукані коктейлі на основі преміальної Żubrówka Czarna – ідеальне доповнення до матчів Ліги чемпіонів! Дізнатись більше про Zubrowka Czarna та коктейлі тут.

Сауль є вихованцем Атлетіко, у минулому сезоні футболіст провів за Атлетіко 41 матч, в яких відзначився двома голами.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повернувся в Атлетіко, Жерсон покинув Динамо – як це було