Челсі близький до рекордного трансферу Чілвела

Лондонці здійснили серйозний прорив у переговорах з Лестером щодо Бена Чілвела, стверджує Times.

Ліверпуль хоче підписати лідера захисту Челсі

Френк Лемпард попросив керівництво "синіх" придбати нового лівого захисника будь-якою ціною. Лестер відразу назвав вартість своєї зірки – 80 млн фунтів. Якщо Челсі заплатить такі гроші за Чілвела, то поб'є власний трансферний рекорд (72 млн фунтів за Кепу) і світовий для лівих захисників (Баварія віддала Атлетіко за Ернандеса 68 млн фунтів).

До слова, англієць провів 33 поєдинки в складі Лестера в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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