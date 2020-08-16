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Челсі близький до рекордного трансферу Чілвела

07:30 - Читать на русском
Челсі близький до рекордного трансферу Чілвела
Ковачіч проти Чілвела / Getty Images

Челсі вирішив серйозно витратитися на вирішення проблеми лівого захисника.

Лондонці здійснили серйозний прорив у переговорах з Лестером щодо Бена Чілвела, стверджує Times.

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Френк Лемпард попросив керівництво "синіх" придбати нового лівого захисника будь-якою ціною. Лестер відразу назвав вартість своєї зірки – 80 млн фунтів. Якщо Челсі заплатить такі гроші за Чілвела, то поб'є власний трансферний рекорд (72 млн фунтів за Кепу) і світовий для лівих захисників (Баварія віддала Атлетіко за Ернандеса 68 млн фунтів).

До слова, англієць провів 33 поєдинки в складі Лестера в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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