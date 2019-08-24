"Челсі більше не буде нікого продавати цього літа", – Лемпард

Головний тренер Челсі Френк Лемпард розповів про плани лондонців на кінець цього трансферного вікна.

"Продаж гравців? Я задоволений складом. На поточному етапі – ні, команду ніхто не покине. Нам потрібні гравці, ми не зможемо купувати футболістів, так що нам потрібно дорожити складом, і я дуже задоволений тим, як все зараз йде", – поділився Лемпард в коментарі прес-службі Челсі.

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Нагадаємо, цього літа лондонців покинули Еден Азар, Давід Луїз та Гонсало Ігуаїн, який виступав за "синіх" на правах оренди.

Відзначимо, що Челсі під керівництвом Лемпарда набрав лише одне очко за 2 тури та посідає 16-ту сходинку чемпіонату. Наступний матч лондонці проведуть проти Норвіча сьогодні, 24 серпня, початок гри о 14:30.

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