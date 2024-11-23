Челсі у попередніх двох турах стримав Арсенал і Манчестер Юнайтед, зумівши закріпитись у топ-3, однак ще однієї нічиєї конкуренти не стерпіли б. Ноттінгем, Брайтон і той же Арсенал мали рівність за очками, а Фулхем, Астон Вілла та Ньюкасл відставали всього на одне. Враховуючи розклад, лондонці були зобов'язані перемагати в Лестері.

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На жаль, Мудрик не вийшов на поле, просидівши весь матч у запасі. Підопічні Енцо Марески впорались і без нього, домінуючи протягом усієї зустрічі. Володіння м'ячем склало 64%, у єдиноборствах гості перемогли з рахунком 47-40, а у повітряних дуелях було 41-33. Челсі мав 38 дотиків у штрафному проти 10-ти у Лестера.

Що найбільш важливо, перевага "пенсіонерів" конвертувалась у моменти. Лондонці завдали 16 ударів, дозволивши "лисицям" всього 4 постріли (7:1 у площину). Столичний колектив награв на 2,64 очікуваних голи, в той час як Лестер мав 0,32 (без урахування пенальті). Не дивно, що за такої статистики Челсі переміг господарів.

Рахунок було відкрито вже на 15-й хвилині. Фас під тиском Джексона тричі намагався винести м'яч бодай кудись, у підсумку скинувши її Енцо Фернандесу. Аргентинець відпасував у штрафний на Ніколаса – форвард ефектно прокинув м'яч повз Околі й "шведою" зарядив під дальню стійку. 0:1!

На 32-й хвилині голом відзначився Мадуеке, який замкнув простріл Кукурельї, однак взяття воріт не зарахували через офсайд у Марка. На 44-й Ноні взагалі не зміг влучити у порожні з кількох метрів. Дотиснути Лестер вдалося аж на 75-й хвилині.

Кукурелья виконав подачу на дальній кут воротарського, а Джексон протиснув Околі й замкнув головою. Голкіпер парирував, однак Енцо Фернандес зіграв на добиванні. 0:2! Гол виявився вкрай доречним, адже на 4-й компенсованій хвилині Колвілл привіз пенальті – Айю його реалізував, однак на більше Лестера не вистачило.

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Енцо Марески. Челсі набрав 22 очки й зберіг третю позицію в турнірній таблиці, а до другої бракує всього одного балу. Принаймні, до матчів конкурентів, яким навряд чи вдасться обійти "синіх" внаслідок гіршої різниці голів. Найближче розташувався Арсенал, який має "-3".

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