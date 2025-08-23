Дербі між Вест Хемом та Челсі відкривало програму 2-го туру АПЛ 2025/26. Результат і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Лондонські клуби невдало розпочали чемпіонат тиждень тому. Челсі розписав нульову нічию з Крістал Пелас, а Вест Хем зазнав розгрому 0:3 від Сандерленда.

Проблеми "синіх" ускладнились травмою Коула Палмера на розминці, натомість для "молотів" все починалось оптимістично. Естевао під час виходу з оборони хотів зіграти п'яткою, але його намір прочитав Агерд. М'яч опинився у Пакета, який з 25 метрів розкішно вліпив під поперечку.

Щастя Вест Хема було недовгим. Вже за 9 хвилин Челсі вдалася награна комбінація на кутовому. Подача Нету на ближню, Кукурелья продовжує, Жоао Педро замикає. Дебютний гол 64-мільйонного бразильця за "синіх" в АПЛ. Вест Хем міг так само швидко повернути собі перевагу. Фюлькруг вдало зіграв на добиванні, але упродовж атаки стопа Тодібо була у офсайді – VAR скасував взяття воріт.

Після цього моменту підопічні Грема Поттера (не надто успішного екс-тренера Челсі, до слова) просто розсипались. Педро до гола додав асист, знайшовши на дальній стійці Нету. Гравці Вест Хема апелювали щодо порушення проти Пакета, однак тут VAR не втручався.

На 34-й хвилині рахунок стає 1:3. Естевао увірвався до карного майданчика і викотив на порожні Енцо. Вихованець Палмейраса у віці 18 років та 120 днів став наймолодшим асистентом Челсі в епоху АПЛ. З цим суперники пішли відпочивати.

18 - Estêvão is the youngest player in Premier League history to assist a goal for Chelsea (18 years, 120 days). Prodigy. pic.twitter.com/ioWSYXkKtF — OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2025

По перерві знищення Вест Хема продовжилось. "Молоти" так і не знайшли протидії кутовим гостей. Ще дві подачі, Германсен кволо грає на виходах, Кайседо і Чалоба карають – 1:5. Протистоянню Челсі та Вест Хема вже 102 роки, але "сині" ще ніколи не забивали п'ять м'ячів на виїзді! Не дивно, що від такого сорому фанати "молотів" почали масово покидати трибуни.

Власне, нічого важливого більше і не сталось. Мареска дав дебютувати Йоррелу Хато, Фофана зіграв вперше за півроку після важкої травми. Челсі з 4 очками тимчасово вискочив на вершину АПЛ. Вест Хем з "бубликом" і жахливою різницею 1:8 на дні.

