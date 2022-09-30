Челсі досягнув домовленості з Нкунку щодо його майбутнього переходу, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Лондонці тепер мають завершити переговори з РБ Лейпциг, аби втілити трансфер у життя. Цікаво, що в контракті Нкунку (який розрахований до 2026 року) прописані відступні на суму 60 млн євро.

У поточному сезоні Крістофер зіграв в 11 матчах за РБ Лейпциг, відзначившись 6 голами та 1 асистом в усіх турнірах.

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