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Челсі – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЛЧ

21:55 950 Читать на русском
Челсі – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЛЧ
Челсі – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЛЧ

Челсі в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Челсі – Баварія розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади:

Челсі: Кабальєро – Аспілікуета, Рюдігер, Крістенсен, Алонсо – Ковачіч, Жоржінью, Барклі – Джеймс, Жиру, Маунт

Запасні: Кепа, Абрахам, Вілліан, Педро, Зума, Емерсон, Гілмор

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Алькантара – Гнабрі, Коман, Мюллер – Лєвандовскі

Запасні: Ульрайх, Одріосола, Ернандес, Ціркзеє, Толіссо, Горецка, Коутінью

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