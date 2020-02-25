Челсі – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЛЧ

Челсі в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Челсі – Баварія розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади:
Челсі: Кабальєро – Аспілікуета, Рюдігер, Крістенсен, Алонсо – Ковачіч, Жоржінью, Барклі – Джеймс, Жиру, Маунт
Запасні: Кепа, Абрахам, Вілліан, Педро, Зума, Емерсон, Гілмор
Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Алькантара – Гнабрі, Коман, Мюллер – Лєвандовскі
Запасні: Ульрайх, Одріосола, Ернандес, Ціркзеє, Толіссо, Горецка, Коутінью
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