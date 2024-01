Матч Челсі – Астон Вілла відбудеться сьогодні, 26 січня, на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Стартовий свисток головного арбітра Роберта Джонса пролунає о 21:45 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на Setanta Sports.

Мудрик дратує тренера, партнера і ризикує сильно впасти в ієрархії Челсі – Англія знищує українця після перемоги 6:1

Челсі буде непросто врятувати сезон, враховуючи 12-очкове відставання від зони Ліги чемпіонів. Поки що все виглядає таким чином, що Ліга Європи буде за щастя – а значить треба перемагати в кубкових змаганнях. Щоб хоч якось виправдатись за провал у АПЛ. До фіналу Кубка ліги "пенсіонери" вже вийшли, розтрощивши Мідлсбро (6:1) у півфіналі, однак у битві за трофей доведеться мірятись силами з Ліверпулем.

Ті півфінали стали вкрай неприємними для Мудрика. Перший матч він розпочав у запасі, а в другому бігав лишень до перерви. Сумарно не вдалося награти навіть на 75 хвилин – що й не дивно, враховуючи тотальну провальність Міші. З таким футболом українець дограється до оренди.

Але не сказати, що увесь Челсі грає набагато краще. Командна хімія залишається на дуже низькому рівні. Окремі футболісти чи зв'язки можуть демонструвати епічні перфоманси, але загалом "пенсіонери" виглядають розбалансованими й занадто нестабільними. Ледве не в кожному матчі суперники зберігають шанси на успіх – і рівень цих суперників не має значення.

Тим не менш, слід відзначити певну стабілізацію результатів Челсі. У чемпіонаті команда виграла чотири останніх поєдинки з п'яти, причому вже є 3-матчева переможна серія. Щоправда, із дійсно потужних суперників на цьому відрізку трапився тільки Фулхем, однак не варто забувати і про звитягу над Ньюкаслом у Кубку ліги. Хоча там все могло завершитись поразкою – якби не гол Мудрика у компенсований час, то серії пенальті не було б.

Словом, навіть коли ми говоримо про Челсі щось хороше, доводиться вказувати купу нюансів. Все це змушує букмекерів істотно підіймати коефіцієнти на тріумф в 1/16 фіналу проти Астон Вілли. Опонент у лондонців дуже серйозний.

Підопічні Унаї Емері досі тримаються у зоні Ліги чемпіонів. Ба більше – у бірмінгемців стільки ж очок, скільки й у Ман Сіті та Арсенала (яких вдалося перемогти у двох матчах з різницею в три дні). Тобто, колектив зберігає шанси навіть на чемпіонство (до вершини АПЛ бракує п'яти залікових балів). Челсі про такі результати нині може тільки мріяти.

Big chances created per game in the Premier League under each permanent manager Villa have had since promotion: Unai Emery - 1.84 Dean Smith - 1.32 Steven Gerrard - 1.13 #avfc | #utv | #vtid pic.twitter.com/V13470kcMU

От тільки не все так райдужно на вотчині Томмі Шелбі. Протягом останнього місяця Астон Вілла демонструє тривожну нестабільність. Так, бірмінгемці не змогли переграти Шеффілд (найслабшу команду АПЛ) та Евертон (бореться за виживання), а забити єдиний гол Мідлсбро в Кубку Англії вдалося аж на 87-й хвилині. У поєдинках з Бернлі й Брентфордом перемогли, але теж завдяки голам після 85-ї хвилини. На "Олд Траффорд" же бірмінгемці згоріли після 0:2 до перерви.

З результативністю й обороною, до речі, історія схожа – то густо, то пусто. У трьох з шести останніх ігор вдалося забити всього один м'яч. Все це схоже на типову для Унаї Емері історію. Йому вдається виводити середнячків у топ, однак на високому рівні ентренадор підпалює крила, падаючи вниз.

Кадрова ситуація

Особливих проблем зі складом у Астон Вілли немає. Тайрон Мінгз травмувався давно, тож відзначити можна хіба що відсутність Буендії. Без Еміліано бірмінгемці можуть обійтись спокійно.

Лазарет Челсі значно ширший. Окрім основного голкіпера Санчеса, там розташувались Кукурелья, Гюсто, Джеймс і Нкунку. Крім того, Маурісіо Почеттіно необхідно правильно розподілити навантаження, адже проти Мідлсбро грали всього три дні тому.

Mudryk is a Proof that you can be one of the most physically gifted in the world but IQ/Mentality is the most important aspect of football pic.twitter.com/EziUp58MLB