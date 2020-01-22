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Шалена перестрілка та голи на будь-який смак у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал

08:00 1305 Читать на русском
Шалена перестрілка та голи на будь-який смак у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал
Челсі – Арсенал – відео голів та огляд матчу

Лондонські Челсі та Арсенал не виявили сильнішого в дербі в рамках 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів і найцікавіших моментів поєдинку.

28’ Жоржінью
84’ Сесар Аспілікуета
 
Давід Луїс 26’
Габріел Мартінеллі 63’
Ектор Бельєрін 88’
26’ Давід Луїс
28’ Жоржінью
63’ Габріел Мартінеллі
84’ Сесар Аспілікуета
88’ Ектор Бельєрін

У середині першого тайму рахунок відкрили "сині". Це Давід Луїс ціною вилучення завалив Абрахама після невдалого пасу назад Мустафі, а Жоржінью впевнено реалізував пенальті.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Каноніри" відігралися після перерви, коли Габріел Мартінеллі від власного штрафного майданчика втік на побачення з Кепою і спокійно переграв іспанця. На 84-й хвилині Сесар Аспілікуета, здавалося б, вирвав перемогу для Челсі, замкнувши простріл із лівого флангу. Проте, вчасно лідерські якості проявив Ектор Бельєрін – іспанець змістився зі свого флангу в центр і розкішно пробив лівою у дальній кут – 2:2!

Арсенал у видовищному матчі врятував нічию з Челсі – "каноніри" 70 хвилин провели у меншості

blog_ava
Арсенал у меншості врятував нічию з Челсі: провал "аристократів", багатоликі "каноніри" та зірковий час Мартінеллі
03:08
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Теги
Англія АПЛ Челсі Челсі Відеоновини Арсенал Арсенал Челсі - Арсенал
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