Шалена перестрілка та голи на будь-який смак у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал

Лондонські Челсі та Арсенал не виявили сильнішого в дербі в рамках 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів і найцікавіших моментів поєдинку.

У середині першого тайму рахунок відкрили "сині". Це Давід Луїс ціною вилучення завалив Абрахама після невдалого пасу назад Мустафі, а Жоржінью впевнено реалізував пенальті.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Каноніри" відігралися після перерви, коли Габріел Мартінеллі від власного штрафного майданчика втік на побачення з Кепою і спокійно переграв іспанця. На 84-й хвилині Сесар Аспілікуета, здавалося б, вирвав перемогу для Челсі, замкнувши простріл із лівого флангу. Проте, вчасно лідерські якості проявив Ектор Бельєрін – іспанець змістився зі свого флангу в центр і розкішно пробив лівою у дальній кут – 2:2!

Арсенал у видовищному матчі врятував нічию з Челсі – "каноніри" 70 хвилин провели у меншості