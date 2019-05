Челсі – Арсенал: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Челсі та Арсенал зустрічаються у фіналі Ліги Європи 2018/19, який приймає Баку. "Футбол 24" проводить онлайн-трансляцію гри.

Матч, як і онлайн – трансляція Челсі – Арсенал, стартував о 22:00 за київським часом. Головні тренери команд Мауріціо Саррі та Унаї Емері визначились зі стартовими складами.

Челсі – Арсенал: анонс фіналу Ліги Європи

Челсі: Кепа, Аспілікуета, Крістенсен, Луїс, Емерсон, Канте, Ковачіч, Жоржинью, Азар, Педро, Жиру

Запасні: Кабальєро, Каммінг, Алонсо, Барклі, Ігуаїн, Дзаппакоста, Вілліан, Кехілл, Ампаду, Галлахер, Макікран

Арсенал: Чех, Папастатопулос, Кошельни, Монреаль, Мейтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашінац, Озіл, Обамеянг, Ляказетт

Запасні: Лєно, Ліхтштайнер, Мустафі, Дженкінсон, Елнені, Гендузі, Вілкок, Сака, Амаехі, Івобі, Нкетія, Велбек

"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою Шахтаря

Here it is - our @EuropaLeague final team news!



#UELfinal