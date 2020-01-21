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Челсі – Арсенал: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

22:10 493 Читать на русском
Челсі – Арсенал: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
Челсі – Арсенал: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Челсі в рамках 24-го туру чемпіонату Англії приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"

28’ Жоржінью
 
Давід Луїс 26’
Габріел Мартінеллі 64’
26’ Давід Луїс
28’ Жоржінью
64’ Габріел Мартінеллі

Матч 24-го туру АПЛ Челсі – Арсенал розпочався о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".

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Стартові склади

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Емерсон – Канте, Жоржінью, Ковачіч – Хадсон-Одой, Абрахам, Вілліан

Запасні: Кабальєро, Зума, Алонсо, Маунт, Барклі, Педро, Батшуаї

Арсенал: Лєно – Беллерін, Мустафі, Луїс, Сака – Торрейра, Джака – Пепе, Озіл, Мартінеллі – Ляказетт

Запасні: Мартінес, Холдінг, Мейтленд-Найлс, Себальйос, Віллок, Гендузі, Нкетіа

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Англія Головне Челсі Челсі Арсенал Арсенал Челсі - Арсенал
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