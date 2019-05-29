Челсі – Арсенал: де дивитись фінал Ліги Європи 2018/19

Челсі та Арсенал зіграють у фіналі Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Челсі – Арсенал розпочнеться 29 травня на Олімпійському стадіоні у місті Баку (Азербайджан). Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

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Поєдинок Челсі – Арсенал онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:45. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу Ліги Європи 2018/19.

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Нагадаємо, у півфіналі Арсенал вибив з Ліги Європи Валенсію, а Челсі пройшов Айнтрахт. До слова, в 1/8 фіналу жертвою Челсі стало київське Динамо, яке програло лондонцям 0:8 за підсумками двох матчів (0:3 у Лондоні та 0:5 у Києві).