Челсі – Арсенал: анонс фіналу Ліги Європи

"Футбол 24" представляє анонс вирішального матчу Ліги Європи-2018/19, в якому зійдуться лондонські гранди Челсі та Арсенал.

Челсі – Арсенал

29 травня, 22:00. Баку, Олімпійський

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Арсенал і Челсі вважалися головними фаворитами Ліги Європи ще до її початку. Клас представників АПЛ вирізнявся на фоні інших учасників турніру – трішки зусиль і зацікавленості дали змогу пройти всю дистанцію та виправдати прогнози.

Перший з двох англійських фіналів сезону – лондонське дербі на краю Європи в Баку. Звітний поєдинок стане розминкою перед мадридською битвою Ліверпуля та Тоттенхема. При цьому для Арсенала та Челсі перемога в Лізі Європи матиме велике значення, що підігріває додатковий інтерес до мононаціонального фіналу.

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Шанс для Мауріціо Саррі залишитися

Дебютний сезон італійського фахівця на Стамфорд Брідж виходить досить суперечливим. З одного боку – третє місце в АПЛ за спиною космічних Ман Сіті та Ліверпуля, фінал Кубка ліги, програний Гвардіолі лише по пенальті, а також фінал Ліги Європи. Здавалося б, відмінний старт кар'єри в новій країні, однак є нюанси.

З іншого – неефективність "сарріболу" в англійських реаліях, страшно передбачувані заміни з ігнором окремих виконавців і незручними позиціями для лідерів, скандали в команді (напередодні фіналу після перепалки Давіда Луїса та Гонсало Ігуаїна наставник психовано пішов з поля) та холодне ставлення вболівальників. Майбутнє Саррі в Челсі залишається під питанням – поки що він не переконав.

Шлях до фіналу Ліги Європи:



Група: перше місце у квартеті з БАТЕ, Віді та ПАОКом – 16 очок

1/16: Мальме – Челсі – 1:2, Челсі – Мальме – 3:0

1/8: Челсі – Динамо – 3:0, Динамо – Челсі – 0:5

1/4: Славія – Челсі – 0:1, Челсі – Славія – 4:3

1/2: Айнтрахт – Челсі – 1:1, Челсі – Айнтрахт – 1:1 (4:3 по пен.)

Фінал Ліги Європи – відмінна можливість зберегти роботу. Звичайно, навіть перемога в Баку не гарантує екс-банкіру імунітет від звільнення, однак трофей завжди сприяє продовженню кредиту довіри. Мауріціо Саррі бажано обіграти Арсенал, не відходячи від своєї філософії. Після ганебних 0:6 від Сіті "пенсіонери" в критичні моменти відступали від заявленої концепції, а це ще більше розхитує стілець під італійцем.

Унаї Емері б'ється за трансферний бюджет і ЛЧ

Іспанському фахівцю відставка не загрожує – навіть у разі сьогоднішньої поразки Емері продовжить тренувати Арсенал. Втім, від результату фіналу Ліги Європи залежатимуть умови подальшої роботи коуча.

Шлях до фіналу Ліги Європи:



Група: перше місце у квартеті зі Спортінгом, Ворсклою і Карабахом – 16 очок

1/16: БАТЕ – Арсенал – 1:0, Арсенал – БАТЕ – 3:0

1/8: Ренн – Арсенал – 3:1, Арсенал – Ренн –3:0

1/4: Арсенал – Наполі – 2:0, Наполі – Арсенал – 0:1

1/2: Арсенал – Валенсія – 3:1, Валенсія – Арсенал – 2:4

Арсенал посів п'яте місце в АПЛ і не забезпечив собі путівку в Лігу чемпіонів. Матч в Баку – запасний варіант, який тепер необхідно скористатися. Унаї Емері в цьому майстер. Він тричі поспіль вигравав Лігу Європи з Севільєю у 2014-2016 роках. Баска охрестили справжнім королем цього турніру.

За інформацією авторитетного журналіста Давіда Орнштейна, від потрапляння в Лігу чемпіонів залежатиме трансферний бюджет Арсенала на найближче літо. Якщо "каноніри" не виходять у ЛЧ – керівництво виділяє не більше 40 мільйонів фунтів. Якщо виходять – Емері отримує на нових гравців близько 100 мільйонів (а це не тільки заміна для Ремзі та центрбек в ротацію, а й потужне підсилення флангів атаки).

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Кадрова ситуація

Травмовані: Хадсон-Одой, Лофтус-Чік, Рюдігер, Ампаду – Ремзі, Суарес, Бельєрін, Холдінг.

Під питанням: Канте – Велбек

У Челсі зазнав пошкодження важливий хавбек – Рубен Лофтус-Чік травмувався у товариському матчі. Вилетів на довго гравець флангової ротації Каллум Хадсон-Одой. Антоніо Рюдігера в центрі оборони замінить Андреас Крістенсен. Ймовірність виходу в старті Н'Голо Канте – 50 на 50, за словами головного тренера. Його місце може посісти Росс Барклі.

Інтригує вибір Саррі в центрі атаки. Основним у Лізі Європи був Олів'є Жиру, однак наставник може довіритися Гонсало Ігуаїну, або й взагалі поставити туди Едена Азара. Для бельгійця поєдинок у Баку буде особливим. Багато джерел запевняють, що влітку вын перейде в Реал. Напередодні найкращий гравець команди в сезоні сказав, що перемога в Лізі Європи стане прекрасним способом попрощатися з Челсі.

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Головна інтрига в Арсенала – яку схему обере Унаї Емері. Може бути класичний для Ліги Європи варіант 3-4-1-2, або ж спроба зіграти з 4 захисниками та ромбом у центрі, як це було в попередньому (до слова, переможному) матчі з Челсі в чемпіонаті. Грандіозний мінус – під форвардами не вийде Генріх Мхітарян, який вирішив не їхати в Баку через "відсутність належних гарантій безпеки". Там з'явиться Месут Озіл – він допомагатиме ударній парі форвардів Ляказетт-Обамеянг.

Ще одна дилема Емері – чи ставити в основу Петера Чеха. 37-річний голкіпер сьогодні може зіграти останній матч у кар'єрі, і нібито має це зробити, адже в Лізі Європи основним був саме він. Однак англійська преса активно роздуває пікантну ситуацію. Чех після цього сезону повернеться в Челсі на управлінську посаду, а грати з майбутнім клубом за титул якось не годиться.

Орієнтовні склади

Челсі: Аррісабалага – Аспілікуета, Крістенсен, Луїс, Алонсо – Канте, Жоржінью, Ковачіч – Вілліан, Жиру, Азар.

Арсенал: Чех – Папастатопулос, Кошельни, Монреаль – Мейтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашінац – Озіл – Обамеянг, Ляказетт.

Слова тренерів

Мауріціо Саррі, наставник Челсі:

Ми не хотіли грати в цьому фіналі за Лігу чемпіонів, а розв'язати це питання раніше. Матч дуже важливий для нас, ми відчуваємо, що заслуговуємо на перемогу. Ми провели хороший сезон. Якщо виграємо фінал, він стане просто чудовим.

Унаї Емері, наставник Арсенала:

Це великий виклик для нас. Виграти титул – наша мета. Всі гравці відчувають відповідальність. Думаю, що ми пройшли хороший шлях до фіналу. Хочемо завоювати трофей і потрапити в Лігу чемпіонів.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

На нашу думку, переможцем Ліги Європи стане Арсенал. Тренер "канонірів" собаку з'їв на цьому турнірі, а його підопічні будуть мотивованішими за суперників через бажання вийти в Лігу чемпіонів.