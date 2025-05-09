У четвер, 8 травня, відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій між Челсі та Юргорденом (1:0). Відео гола та огляд поєдинку – на "Футбол 24".

У матчі-відповіді між Челсі та Юргорденом інтриги не було. Лондонці, практично другим складом, повторно обіграли шведів.

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Єдиний м'яч на 38-й хвилині забив Кірнан Дьюсбері-Хол, який після ривка отримав точний загострювальний пас від Джорджа і влучно пробив у кут воріт.

Тепер Челсі чекає фінал Ліги конференцій, де вони зійдуться з Бетісом. Зустріч відбудеться 28 травня.

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