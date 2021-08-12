Гол у ворота лондонського Челсі в битві за Суперкубок УЄФА став особливим для нападника іспанського Вільяреала Жерара Морено.

Форвард став найкращим бомбардиром в історії "Жовтої субмарини", повідомляє Squawka Football.

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Морено забив у другому таймі та перевів гру в овертайм. Тепер у його активі 83 м'ячі в усіх турнірах за Вільяреал. У списку бомбардирів левантійців усіх часів нападник перевершив італійця Джузеппе Россі. Той захищав кольори Вільяреала в 2007-2013 рр.

Відзначимо, що Жерар Морено потрапив до структури "Жовтої субмарини" у 18 років. Нинішній сезон стане для нього 6-м у першій команді. Також він захищав кольори дубля і третьої команди Вільяреала, грав в оренді за Мальорку, а ще три сезони відбігав за Еспаньйол.

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