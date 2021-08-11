"Зі стартовим складом зможемо визначитися лише після сьогоднішнього тренування. Парехо, Коклен і Чуквуезе точно незіграють. Хтось поки взагалі не тренувався, але через своє значення все ж можуть опинитися на лавці.

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Пау Торрес повернувся після Євро та Олімпіади, але він готовий до завтрашнього матчу, все гаразд. Ми пишаємося можливістю презентувати Ла Лігу, президента, вболівальників і весь іспанський футбол.

Ми повинні адаптуватися. У нас багато футболістів, які дуже прагнуть продемонструвати завтра свій клас і силу. Ми не звертатимемо увагу на складність цієї ситуації. У передсезонних спарингах результати були суперечливим, але завтра ми зіграємо відповідно до важливості матчу.

Можливо, цей Челсі сильніший за той, що виграв Лігу Європи. Кожен клуб, який не потрапляє до Ліги чемпіонів, але грає в Лізі Європи, повинен бути сильним, вчитися і зростати. Челсі тоді здобув трофей, а потім доріс до перемоги в Лізі чемпіонів, що передбачає, що ця команда сильніша. Гра з клубними чемпіонами Європи надає нам додаткову мотивацію", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч Челсі – Вільяреал відбудеться у Белфасті в середу, 11 серпня. Початок поєдинку о 22:00.

Челсі – Вільяреал: анонс матчу Суперкубка УЄФА