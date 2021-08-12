Керманич Вільяреала Унаї Емері не робить трагедії з невдачі у матчі за Суперкубок УЄФА проти Челсі (1:1; 5:6 по пен.).

"Ми говорили про те, наскільки нам випала велика честь зіграти в цьому Суперкубку. У мене була така можливість раніше, але не всі гравці і тренери її отримують. Потрібно грати з найкращими командами світу, щоб залишатися конкурентоспроможними.

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Була одна річ, яка не підлягає обговоренню: виконувати оборонну роботу, і моя команда це зробила. Пропущений гол став наслідком однієї з небагатьох помилок, які ми могли зробити. Втім, ми знайшли моменти і забили свій м'яч. Кожна гра вимагає від вас різної адаптації. Здатність цієї команди бути хамелеоном в одній і тій же грі допомагає нам знаходити відповіді.

Це був особливий день для всіх уболівальників Вільярреала. Тепер клуб хоче зробити стрибок в Лізі чемпіонів. Ми хочемо продовжувати будувати міцну структуру, щоб команда гідно виступила в чемпіонаті, Лізі чемпіонів та Кубку", – наводить слова Емері сайт Вільяреала.

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