Челсі – Уотфорд – 3:0 – відео голів та огляд матчу

В рамках 33-го туру АПЛ Челсі розгромив Уотфорд та піднявся в топ-4. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Уотфорд.

Жиру відкрив рахунок в першому таймі підступним ударом з-під захисника після пасу Барклі. Перед перервою Пулішіч заробив пенальті, а Вілліан впевнено його реалізував, а той таки Барклі класним ударом під поперечку встановив остаточний рахунок у матчі.

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Таким чином, Челсі набрав 57 очок та піднявся на 4 місце, обігнавши Манчестер Юнайтед, Уотфорд з 28 пунктами залишився поруч із зоною вильоту.