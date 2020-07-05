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Челсі – Уотфорд – 3:0 – відео голів та огляд матчу

11:10 - Читать на русском
Челсі – Уотфорд – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Уотфорд – 3:0 – відео голів та огляд матчу / фото ФК Челсі

В рамках 33-го туру АПЛ Челсі розгромив Уотфорд та піднявся в топ-4. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Уотфорд.

28’ Олів'є Жиру
43’ Вілліан
90+2’ Рос Барклі
 
28’ Олів'є Жиру
43’ Вілліан
90+2’ Рос Барклі

Жиру відкрив рахунок в першому таймі підступним ударом з-під захисника після пасу Барклі. Перед перервою Пулішіч заробив пенальті, а Вілліан впевнено його реалізував, а той таки Барклі класним ударом під поперечку встановив остаточний рахунок у матчі.

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Таким чином, Челсі набрав 57 очок та піднявся на 4 місце, обігнавши Манчестер Юнайтед, Уотфорд з 28 пунктами залишився поруч із зоною вильоту.

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Англія Відеоновини Челсі Челсі Уотфорд Уотфорд Челсі - Уотфорд
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